Олег Романцев попал в реанимацию из-за инфаркта

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Георгий Ярцев Олег Романцев Здоровье Футбол

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев госпитализирован с инфарктом, сообщил экс-тренер красно-белых Георгий Ярцев.

«Он лежит в реанимации, у него инфаркт. Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. Если будет какая-то информация, то только к вечеру.

В реанимации человек. Говорят, состояние средней степени тяжести», – сказал Ярцев.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год с перерывом на один сезон в 1996 году. За это время он выиграл с командой чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России, три Кубка страны, выходил со «Спартаком» в полуфинал Лиги чемпионов.

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