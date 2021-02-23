Олег Романцев попал в реанимацию из-за инфаркта

Бывший главный тренер и сборной России Олег Романцев госпитализирован с инфарктом, сообщил экс-тренер красно-белых .

«Он лежит в реанимации, у него инфаркт. Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. Если будет какая-то информация, то только к вечеру.

В реанимации человек. Говорят, состояние средней степени тяжести», – сказал Ярцев.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год с перерывом на один сезон в 1996 году. За это время он выиграл с командой чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России, три Кубка страны, выходил со «Спартаком» в полуфинал Лиги чемпионов.