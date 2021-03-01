Квят стал резервным пилотом «Альпин»

Даниил Квят занял место третьего пилота «Альпин» и в случае необходимости будет заменять Фернандо Алонсо или Эстебана Окона.
Квят выступал в «Формуле-1» с 2014 года за «Торо Россо» (впоследствии – «Альфа Таури») и «Ред Булл», завоевав три подиума. В 2021 году его место занял Юки Цунода.
Ранее резервистом французской команды, которая до этого года была известна как «Рено», был другой российский пилот – Сергей Сироткин.
«Альпин» показал первый болид после ребрендинга
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