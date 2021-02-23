Романцев успешно перенес операцию на сердце, состояние стабильное. «Спартак» готов оказать помощь

В рассказали о состоянии своего бывшего тренера Олега Романцева.

«Самый титулованный тренер в истории нашего клуба Олег Иванович Романцев был госпитализирован в Москве с инфарктом. Романцеву успешно сделали операцию, сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

ФК «Спартак-Москва» желает нашей легенде скорейшего восстановления. Олег Иванович, мы с вами!» – говорится в сообщении «Спартака».

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб готов оказать Романцеву необходимую помощь.

перенес операцию на сердце, она прошла успешно. Он чувствует себя хорошо. Клуб в случае необходимости окажет необходимую помощь», – сказал Фетисов ТАСС.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год с перерывом на один сезон в 1996 году. За это время он выиграл с командой чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России, три Кубка страны, выходил со «Спартаком» в полуфинал Лиги чемпионов.