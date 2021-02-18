Эссьен удалил пост в поддержку ЛГБТ после шквала критики и оскорблений от сограждан из Ганы

Бывший полузащитник столкнулся с критикой на родине после того, как опубликовал пост в поддержку ЛГБТК+ сообщества в Гане.

24 февраля полиция Ганы провела обыски в офисе, которым управляли представители ЛГБТК+ сообщества, и запретила им пользоваться помещением. Арендодатель заявил, что они просто перестали пользоваться этим офисом.

На фоне этих событий Эссьен выразил солидарность с ЛГБТК+, написав: «Мы видим вас, мы слышим вас, мы поддерживаем вас, наше ЛГБТКИА+ сообщество». Он сопроводил пост хэштегом #ганазасолидарность.

После этого поста на Эссьена обрушился шквал критики и оскорблений. Из-за этого экс-футболист удалил публикацию.

Однополые отношения в Гане являются незаконными только для мужчин, запрет или разрешение на женские однополые акты не регламентированы законом. Геям в стране грозит до 3 лет лишения свободы.

Фото: YEN.com.gh