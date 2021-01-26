«В Питере газ добывают, в Москве – нефть и алмазы. Вот и все преимущества». Президент «Урала» о топ-клубах РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о том, в чем команды из Москвы и Санкт-Петербурга превосходят его клуб.

– В чем вы видите преимущества московских клубов и перед вами?

– У них перелетов меньше. Пять команд играют в Москве, «Зенит» рядом. Нам, чтобы до Грозного добраться не чартером, надо лететь в Москву, там пересадка. Я так всю первую лигу прошел – все летают так, нет прямого сообщения.

Плюс еще в том, что у нас же теперь все [есть]. Сейчас же, по-моему, только газ в Питере добывают? Открыли там скважину и все добывают. Нефть в Москве добывают, алмазы в Москве. Вот вам и все преимущества.

– Екатеринбург в принципе богатый город, большой и реально классный.

– У нас очень хороший город. Я люблю свою родину и свой город и ни на что не променяю.

Прочитал вашего коллегу Черданцева. Он где-то написал, мол, чего региональщики плачут, если хотят – пусть в Москву прилетают барменами и получают в два раза больше.

Я как-то в Томске был на матче. Там же нефти добывают больше всего в Томской области, город Стрежевой, там у них очень много. Пошел в парикмахерскую. Говорю женщине-мастеру: «У вас же команда такая хорошая, чего ж вы?» А она отвечает: «Да у нас даже сети аптек москвичам принадлежат». Кто будет давать деньги на томский футбол? Вот и вся история.

И Томск мы потеряли. У нас был Новосибирск, который даже в Кубке УЕФА играл, крепкая команда.

– Понятно, что это немного московский снобизм, но такие клубы, как СКА хабаровский, «Луч» , , , «Урал» в меньшей степени, они, по большому счету, не нужны этой когорте топовых команд. Потому что туда лететь очень далеко – травму получишь, потом восстанавливаться. Их можно понять.

– Мы живем в одной стране. Мы одинаковые люди. Там, на Дальнем Востоке, не люди живут, что ли? Москве летать не хочется, значит, а им, «Лучу», к 16 командам летать. Надо же думать и за другую сторону – там живут такие же люди, такие же россияне.

А давай посмотрим, сколько коренных москвичей играет в московских командах? И в «Зените» [сколько своих]. Они все с периферии. Насоздавали селекционных отделов и тырят футболистов – в , в «Уфе». Дивеев, не будь футболистом, не приди в «Уфу», он бы сейчас айфоны продавал.

– Что вы предлагаете?

– Россия – страна большая, 140 миллионов человек. Конечно, надо, чтобы в РПЛ играло хотя бы 18 команд, – заявил Иванов в «Коммент.Шоу».