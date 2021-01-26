Алексей Миранчук – лучший игрок января в «Аталанте»

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Болельщики «Аталанты» признали полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком января.

В финале голосования, которое проходило на официальной странице «Аталанты» в твиттере, Миранчук соперничал с защитником Кристианом Ромеро и выиграл с большим отрывом, получив 84,2% голосов.

В январе Миранчук поучаствовал в 8 матчах «Аталанты», дважды сыграв в Кубке Италии, а также проведя шесть игр в чемпионате страны. В играх Кубка против «Кальяри» (3:1) и «Лацио» (3:2) он отметился забитыми мячами.

Со статистикой 25-летнего россиянина можно ознакомиться здесь.

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