🤯 «Аталанта» вела 3:0 и упустила победу над «Торино» (3:3). Миранчук вышел на замену и пробил в штангу

В 21-м туре Серии А российского полузащитника сыграла вничью с (3:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клуб из Бергамо вел со счетом 3:0, но в конце первого тайма туринцы забили два гола, а на 84-й минуте Федерико Бонаццоли сравнял счет.

Миранчук на 58-й минуте вышел на замену вместо Йосипа Иличича. Хавбек сборной России на 77-й минуте пробил в штангу.

«Аталанта», набрав 37 очков, занимает 7-е место в таблице. «Торино» с 16 баллами идет 17-м.

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