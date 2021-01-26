🤯 «Аталанта» вела 3:0 и упустила победу над «Торино» (3:3). Миранчук вышел на замену и пробил в штангу

В 21-м туре Серии А «Аталанта» российского полузащитника Алексея Миранчука сыграла вничью с «Торино» (3:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Клуб из Бергамо вел со счетом 3:0, но в конце первого тайма туринцы забили два гола, а на 84-й минуте Федерико Бонаццоли сравнял счет.
Миранчук на 58-й минуте вышел на замену вместо Йосипа Иличича. Хавбек сборной России на 77-й минуте пробил в штангу.
«Аталанта», набрав 37 очков, занимает 7-е место в таблице. «Торино» с 16 баллами идет 17-м.
- Дата проведения
- 6 февраля, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 1:0 – 14 Иличич, 2:0 – 19 Гозенс, 3:0 – 21 Муриэль, 3:1 – 42 Белотти, 3:2 – 45 Бремер, 3:3 – 84 Бонаццоли.
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Аталанта –
Голлини, Гозенс, Ромеро, Толои, Руджери (Гимшити, 46), Малиновский (Ламмерс, 78), де Рон, Иличич (Миранчук, 59), Пессина (Пашалич, 85), Паломино, Муриэль (Сапата, 58).
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Торино –
Сиригу, Синго (Верди, 72), Бремер, Иццо, Мурру (Ансальди, 55), Лукич (Базелли, 55), Ринкон (Гояк, 81), Мандрагора, Нкулу, Дзадза (Бонаццоли, 81), Белотти.