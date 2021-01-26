🤯 «Аталанта» вела 3:0 и упустила победу над «Торино» (3:3). Миранчук вышел на замену и пробил в штангу

Теги Аталанта Торино серия А Италия Sports.ru Алексей Миранчук Футбол

В 21-м туре Серии А «Аталанта» российского полузащитника Алексея Миранчука сыграла вничью с «Торино» (3:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клуб из Бергамо вел со счетом 3:0, но в конце первого тайма туринцы забили два гола, а на 84-й минуте Федерико Бонаццоли сравнял счет.

Миранчук на 58-й минуте вышел на замену вместо Йосипа Иличича. Хавбек сборной России на 77-й минуте пробил в штангу.

«Аталанта», набрав 37 очков, занимает 7-е место в таблице. «Торино» с 16 баллами идет 17-м.

Аталанта – Торино 3:3 (3:2, 0:1)
Дата проведения
6 февраля, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Иличич, 2:0 – 19 Гозенс, 3:0 – 21 Муриэль, 3:1 – 42 Белотти, 3:2 – 45 Бремер, 3:3 – 84 Бонаццоли.
АталантаГоллини, Гозенс, Ромеро, Толои, Руджери (Гимшити, 46), Малиновский (Ламмерс, 78), де Рон, Иличич (Миранчук, 59), Пессина (Пашалич, 85), Паломино, Муриэль (Сапата, 58).
ТориноСиригу, Синго (Верди, 72), Бремер, Иццо, Мурру (Ансальди, 55), Лукич (Базелли, 55), Ринкон (Гояк, 81), Мандрагора, Нкулу, Дзадза (Бонаццоли, 81), Белотти.
Предупреждения:
Дзадза (24), Нкулу (27), Паломино (41), Пашалич (86), Толои (87).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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