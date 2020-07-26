Губернатор Пермского края хочет возродить «Амкар»: «Ведется работа по регистрации клуба в ПФЛ»

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о планах по возрождению «Амкара».

«Ранее был приобретен бренд «Амкара», он передан молодежной команде. Сейчас ведется работа по получению лицензии, регистрации клуба в ПФЛ. Привлекаем спонсоров.

Стадион «Звезда», где играл «Амкар», в нормативном состоянии, крытый манеж «Пермь Великая» также в хорошем состоянии. Однако вопрос о строительстве нового стадиона обсуждается, ведутся переговоры, обсуждается возможность строительства по модели государственно-частного партнерства, задача очень капиталоемкая. Необходимо искать площадку для стадиона», – рассказал Махонин в прямом эфире на странице краевой администрации во «ВКонтакте».

«Амкар» основан в 1994 году и выступал в российской Премьер-лиге с 2004 по 2018 год. У клуба отозвали лицензию в конце 2018 года, поскольку он не мог предоставить Российскому футбольному союзу финансовые гарантии.

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