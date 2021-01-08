Худобин выведен из состава «Далласа» из-за опоздания на тренировку. У Радулова небольшая травма

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс сообщил, что россияне Антон Худобин и Александр Радулов пропустят предстоящий матч НХЛ с «Чикаго».
По информации CBS Sports, в отношении вратаря приняты дисциплинарные меры.
Боунесс сообщил, что Худобин прибыл на сегодняшнюю тренировку, когда она уже закончилась, информирует в твиттере журналист Майк Хейка.
Джейк Эттинджер займет место в воротах команды с игре с «Чикаго», Лэндон Боу будет его сменщиком.
«Все дело в коммуникации. Нужно понимать, что приемлемо, что нет. У меня мало правил, но, черт возьми, им лучше следовать», – приводит слова Боунесса журналист Мэттью ДеФранкс.
Что касается Радулова, то у него небольшое повреждение нижней части тела. Форвард должен вернуться в строй в ближайшие дни.
34-летний Худобин провел 6 матчей в этом сезоне, одержал 3 победы, сделал 1 шатаут, отражая в среднем 90,8% бросков и пропуская 2,51 шайбы за игру. Его статистику смотрите здесь.
НА счету 34-летнего Радулова 11 (3+8) очков в 8 играх при полезности «+8». Его статистику смотрите здесь.