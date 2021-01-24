UFC Fight Night 184: Волков – Оверим, Валиев – Дэй и другие бои

В ночь с 6 на 7 февраля в Лас-Вегасе пройдет UFC Fight Night 184.

Главным событием турнира станет бой тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима.

В со-главном бою подерутся Кори Сэндхаген и .

Начало основного карда в 04:00 по московскому времени, главный бой пройдет ориентировочно в 06:00.

UFC Fight Night 184

Алистар Оверим (47-18) — Александр Волков (32-8)

Кори Сэндхаген (13-2) — Фрэнки Эдгар (24-8-1)

Майкл Джонсон (19-16) — Клэй Гуида (35-20)

Алешандре Пантойа (22-5) — Манель Капе (15-4)

Коди Стэманн (19-3-1) — Аскар Аскар (11-1)

(17-2) — Бенейл Дариуш (19-4-1)

Тимур Валиев (16-2) — Мартин Дэй (8-5)

Главный русский тяжеловес идет к титулу UFC. Поговорили с Волковым перед боем с Оверимом

Александр Волков против Алистара Оверима. Онлайн UFC Fight Night 184