UFC Fight Night 184: Волков – Оверим, Валиев – Дэй и другие бои

В ночь с 6 на 7 февраля в Лас-Вегасе пройдет UFC Fight Night 184.
Главным событием турнира станет бой тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима.
В со-главном бою подерутся Кори Сэндхаген и Фрэнки Эдгар.
Начало основного карда в 04:00 по московскому времени, главный бой пройдет ориентировочно в 06:00.
UFC Fight Night 184
Алистар Оверим (47-18) — Александр Волков (32-8)
Кори Сэндхаген (13-2) — Фрэнки Эдгар (24-8-1)
Майкл Джонсон (19-16) — Клэй Гуида (35-20)
Алешандре Пантойа (22-5) — Манель Капе (15-4)
Коди Стэманн (19-3-1) — Аскар Аскар (11-1)
Карлос Диего Феррейра (17-2) — Бенейл Дариуш (19-4-1)
Тимур Валиев (16-2) — Мартин Дэй (8-5)
Главный русский тяжеловес идет к титулу UFC. Поговорили с Волковым перед боем с Оверимом
Александр Волков против Алистара Оверима. Онлайн UFC Fight Night 184