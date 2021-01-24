UFC Fight Night 184: Волков – Оверим, Валиев – Дэй и другие бои

Теги UFC MMA Алистар Оверим тяжелый вес (MMA) Александр Волков Фрэнки Эдгар Клэй Гуида Карлос Диего Феррейра UFC Fight Night Кори Сэндхаген Волков - Оверим Тимур Валиев Бокс/MMA/UFC

В ночь с 6 на 7 февраля в Лас-Вегасе пройдет UFC Fight Night 184.

Главным событием турнира станет бой тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима.

В со-главном бою подерутся Кори Сэндхаген и Фрэнки Эдгар.

Начало основного карда в 04:00 по московскому времени, главный бой пройдет ориентировочно в 06:00.

UFC Fight Night 184

Алистар Оверим (47-18) — Александр Волков (32-8)

Кори Сэндхаген (13-2) — Фрэнки Эдгар (24-8-1)

Майкл Джонсон (19-16) — Клэй Гуида (35-20)

Алешандре Пантойа (22-5) — Манель Капе (15-4)

Коди Стэманн (19-3-1) — Аскар Аскар (11-1)

Карлос Диего Феррейра (17-2) — Бенейл Дариуш (19-4-1)

Тимур Валиев (16-2) — Мартин Дэй (8-5)

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