«Арсенал» проиграл 2-й матч подряд, на 2-й минуте пропустив от «Астон Виллы» (0:1)

В 23-м туре на выезде проиграл (0:1).

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В воротах «Арсенала» дебютировал арендованный у «Брайтона» голкипер Мэтью Райан. Единственный гол был забит уже на 2-й минуте: отличился Олли Уоткинс.

Для «Арсенала» это поражение стало вторым подряд, в прошлом туре «канониры» проиграли «Вулверхэмптону» (1:2).

«Астон Вилла» набрала 35 очков и оторвалась от «Арсенала» в таблице уже на 4 балла, при этом у бирмингемцев есть еще два матча в запасе.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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