«Арсенал» проиграл 2-й матч подряд, на 2-й минуте пропустив от «Астон Виллы» (0:1)

В 23-м туре АПЛ «Арсенал» на выезде проиграл «Астон Вилле» (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В воротах «Арсенала» дебютировал арендованный у «Брайтона» голкипер Мэтью Райан. Единственный гол был забит уже на 2-й минуте: отличился Олли Уоткинс.
Для «Арсенала» это поражение стало вторым подряд, в прошлом туре «канониры» проиграли «Вулверхэмптону» (1:2).
«Астон Вилла» набрала 35 очков и оторвалась от «Арсенала» в таблице уже на 4 балла, при этом у бирмингемцев есть еще два матча в запасе.
- Дата проведения
- 6 февраля, 15.30, «Вилла Парк»
- Гол:
- 1:0 – 2 Уоткинс.
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Астон Вилла –
Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Грилиш, Макгинн, Накамба, Баркли (Рэмзи, 78), Траоре (Трезеге, 66), Уоткинс.
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Арсенал –
Райан, Соареш (Эдегор, 65), Холдинг, Бельерин, Габриэл, Сака, Парти (Виллиан, 74), Смит-Роу, Джака, Пепе, Ляказетт (Обамеянг, 59).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.