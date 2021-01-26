«Арсенал» проиграл 2-й матч подряд, на 2-й минуте пропустив от «Астон Виллы» (0:1)

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В 23-м туре АПЛ «Арсенал» на выезде проиграл «Астон Вилле» (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В воротах «Арсенала» дебютировал арендованный у «Брайтона» голкипер Мэтью Райан. Единственный гол был забит уже на 2-й минуте: отличился Олли Уоткинс.

Для «Арсенала» это поражение стало вторым подряд, в прошлом туре «канониры» проиграли «Вулверхэмптону» (1:2).

«Астон Вилла» набрала 35 очков и оторвалась от «Арсенала» в таблице уже на 4 балла, при этом у бирмингемцев есть еще два матча в запасе.

Астон Вилла – Арсенал 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
6 февраля, 15.30, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Уоткинс.
Астон ВиллаМартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Грилиш, Макгинн, Накамба, Баркли (Рэмзи, 78), Траоре (Трезеге, 66), Уоткинс.
АрсеналРайан, Соареш (Эдегор, 65), Холдинг, Бельерин, Габриэл, Сака, Парти (Виллиан, 74), Смит-Роу, Джака, Пепе, Ляказетт (Обамеянг, 59).
Предупреждения:
Конса (31), Накамба (35), Парти (52), Джака (90), Грилиш (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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