Федун о Промесе: «Мяч на стороне «Аякса». Несколько проблем возникло – вот они и тянут»

Владелец «Спартака» высказался о переговорах по трансферу полузащитника «Аякса» .

«Мяч на стороне «Аякса». Это все, что я пока могу сказать. Все предложения сделали. Несколько проблем возникло – вот они и тянут», – сказал Федун.

Промес уже выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за «Аякс» 19 матчей в чемпионате и забил 6 мячей.

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