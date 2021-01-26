👏 Белотти исправил ошибку судьи, сказав, что игрок «Аталанты» не фолил на нем, и отдал мяч соперникам

Нападающий совершил благородный поступок во время матча Серии А с «Аталантой» (3:3).

На 33-й минуте Белотти, споткнувшись, упал у штрафной бергамасков.

Судья Франческо Фурно посчитал, что защитник «Аталанты» сфолил на сопернике, за что показал игроку желтую карточку и назначил штрафной удар.

Белотти объяснил судье, что фола не было. Предупреждение Ромеро отменили, а Белотти не стал разыгрывать штрафной, вернув мяч соперникам.

Свой поступок Белотти совершил при счете 0:3. Позже он забил гол, а его команда ушла от поражения.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.