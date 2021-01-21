Командный турнир сборной России. Команда Загитовой опережает команду Медведевой на 18 баллов после первого дня соревнований

В Москве с 5 по 7 февраля проходит командный турнир сборной России по фигурному катанию. В соревновании участвуют команды и .

После первого дня соревнований лидирует команда Загитовой.

Командный турнир сборной России

Москва

Итоговое положение

После 4 видов из 8

1. Команда Загитовой («Красная машина») – 931,41

2. Команда Медведевой («Время первых») – 912,92

Команда Загитовой

Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Команда Медведевой

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Софья Шевченко – Игорь Еременко

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