Командный турнир сборной России. Команда Загитовой опережает команду Медведевой на 18 баллов после первого дня соревнований

В Москве с 5 по 7 февраля проходит командный турнир сборной России по фигурному катанию. В соревновании участвуют команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
После первого дня соревнований лидирует команда Загитовой.
Командный турнир сборной России
Москва
Итоговое положение
После 4 видов из 8
1. Команда Загитовой («Красная машина») – 931,41
2. Команда Медведевой («Время первых») – 912,92
Команда Загитовой
Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева
Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Команда Медведевой
Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Софья Шевченко – Игорь Еременко
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