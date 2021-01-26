Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Бетиса», «Осасуна» победила «Эйбар»

22-й тур Ла Лиги стартовал матчем «Алавес» – «Вальядолид» (1:0).

В субботу справился с «Уэской» (2:1) на выезде, разгромила (3:0).

В воскресенье «Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), принимает «Барселону».

Тур завершится в понедельник матчем между и «Сельтой».

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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