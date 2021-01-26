Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Бетиса», «Осасуна» победила «Эйбар»

22-й тур Ла Лиги стартовал матчем «Алавес» – «Вальядолид» (1:0).
В субботу «Реал» справился с «Уэской» (2:1) на выезде, «Севилья» разгромила «Хетафе» (3:0).
В воскресенье «Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), «Бетис» принимает «Барселону».
Тур завершится в понедельник матчем между «Атлетико» и «Сельтой».
22-й тур
- Дата проведения
- 7 февраля, 16.00, «Реале Арена»
- Голы:
- 1:0 – 26, пенальти Ойарсабаль, 2:0 – 34 Ойарсабаль, 3:0 – 54 Исак, 4:0 – 59 Исак, 4:1 – 65 Искьердо.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Горосабель, Элустондо, Субельдия (Саньян, 83), Монреаль, Мерино, Ильярраменди (Сильва, 63), Гевара, Янузай (Меркеланс, 63), Исак (Фернандес, 74), Ойарсабаль (Барренечеа, 83).
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Кадис –
Ледесма, Карселен (Алькала, 46), Маркос Мауро, Кала (Эспино, 60), Искьердо, Сальви Санчес, Йонссон (Гарридо, 17), Фали Хименес, Переа, Лосано (Собрино, 46), Негредо (Шапонич, 60).
- Удаление:
- Маркос Мауро (45).
- Дата проведения
- 7 февраля, 18.15, «Сан Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 43, автогол Гильямон, 1:1 – 65 Габриэл Паулиста.
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Атлетик –
Унаи Симон, Нуньес, Капа (Лекуэ, 74), Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 75), Сансет (Унаи Лопес, 66), Венседор (Весга, 69), Морсильо (Де Маркос, 69), Дани Гарсия, Беренгер, Уильямс.
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Валенсия –
Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс (Муса, 65), Гедеш (Алекс Бланко, 90), Солер, Вальехо (Кутроне, 65), Рачич, Гильямон, Макси Гомес.
- Дата проведения
- 7 февраля, 20.30, «Эль-Садар»
- Голы:
- 1:0 – 18 Кальери, 1:1 – 44 Кике Гарсия, 2:1 – 86 Будимир.
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Осасуна –
Эррера, Аридане, Санчес, Видаль, Давид Гарсия, Торро, Ойер Санхурхо (Монкайола, 63), Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 90), Барха (Роберто Торрес, 63), Будимир (Гальего, 90), Кальери (Адриан, 71).
- Дата проведения
- 7 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 8 февраля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 5 февраля, 23.00, «Мендисорроса»
- Гол:
- 1:0 – 66 Хоселу.
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро (Агиррегабириа, 60), Тачи, Лежен, Дуарте, Мендес, Пина, Ману Гарсия (Батталья, 82), Риоха (Кордоба, 60), Хоселу (Дейверсон, 90), Лукас Перес.
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Вальядолид –
Масип, Перес, Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Оласа, Меса (Алькарас, 64), Сан-Эметерио, Эрвиас (Тони Вилья, 63), Кике Перес (Кодро, 64), Плано (Орельяна, 79), Вейсман (Вальдо Рубио, 79).
- Предупреждения:
- Пина (10), Химо Наварро (40), Бруно Гонсалес (43), Хоакин Фернандес (48), Ману Гарсия (63), Сан-Эметерио (82), Алькарас (88), Мендес (90).
- Дата проведения
- 6 февраля, 16.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Леванте –
Фернандес, Мирамон (Постиго, 82), Дуарте, Везу, Клерк, Рочина (Де Фрутос, 64), Радоя, Мелеро, Моралес (Сон, 74), Рохер Марти (Барди, 82), Леон (Дани Гомес, 64).
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Гранада –
Руй Силва, Дуарте, Перес (Херман Санчес, 88), Вальехо, Фулькье, Этеки (Вико, 74), Монторо, Марин (Пуэртас, 46), Кенеди (Мачис, 59), Молина (Сольдадо, 74), Суарес.
- Дата проведения
- 6 февраля, 18.15, «Эль Алькорас»
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Уэска –
Альваро Фернандес, Пулидо, Сиовас, Сильва (Феррейро, 86), Маффео, Микель Рико (Хуан Карлос, 86), Думбия (Онтиверос, 73), Сеоане, Галан, Окадзаки (Дани Эскриче, 62), Рафа Мир.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Одриосола (Марсело, 67), Варан, Начо, Менди (Марвин, 78), Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 78).
- Дата проведения
- 6 февраля, 20.30, «Мартинес Валеро»
- Голы:
- 0:1 – 16 Жерар Морено, 0:2 – 35 Жерар Морено, 1:2 – 49 Каррильо, 2:2 – 64 Бойе.
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Эльче –
Бадия, Мигель Анхель, Диего Гонсалес, Хосема, Мохика, Хосан, Гути, Марконе, Ригони, Каррильо (Милья, 79), Бойе.
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Вильярреал –
Асенхо, Коста (Бакка, 73), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 73), Тригерос, Коклен (Фойт, 25), Парехо, Жерар Морено (Пино, 50), Пако Алькасер, Мойсес Гомес.
- Дата проведения
- 6 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Буну, Алеиш Видаль, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро (Васкес, 75), Жордан, Гудель (Фернандо, 46), Оливер Торрес (Мунир, 65), Сусо (Рекик, 74), Эн-Несири, Окампос (Гомес, 57).
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Хетафе –
Яньес, Суарес, Джене, Шакла, Ньом, Тимор (Эрнандес, 78), Кубо (Кабако, 59), Максимович, Аленья (Портильо, 88), Кукурелья (Оливера, 88), Мата (Анхель Родригес, 78).
- Удаление:
- Джене (54).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.