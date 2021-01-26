Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Бетиса», «Осасуна» победила «Эйбар»

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22-й тур Ла Лиги стартовал матчем «Алавес» – «Вальядолид» (1:0).

В субботу «Реал» справился с «Уэской» (2:1) на выезде, «Севилья» разгромила «Хетафе» (3:0).

В воскресенье «Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), «Бетис» принимает «Барселону».

Тур завершится в понедельник матчем между «Атлетико» и «Сельтой».

Чемпионат Испании

22-й тур

Реал Сосьедад – Кадис 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
7 февраля, 16.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26, пенальти Ойарсабаль, 2:0 – 34 Ойарсабаль, 3:0 – 54 Исак, 4:0 – 59 Исак, 4:1 – 65 Искьердо.
Реал СосьедадРемиро, Горосабель, Элустондо, Субельдия (Саньян, 83), Монреаль, Мерино, Ильярраменди (Сильва, 63), Гевара, Янузай (Меркеланс, 63), Исак (Фернандес, 74), Ойарсабаль (Барренечеа, 83).
КадисЛедесма, Карселен (Алькала, 46), Маркос Мауро, Кала (Эспино, 60), Искьердо, Сальви Санчес, Йонссон (Гарридо, 17), Фали Хименес, Переа, Лосано (Собрино, 46), Негредо (Шапонич, 60).
Предупреждения:
Искьердо (38), Собрино (89).
Удаление:
Маркос Мауро (45).

 

Атлетик – Валенсия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
7 февраля, 18.15, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 43, автогол Гильямон, 1:1 – 65 Габриэл Паулиста.
АтлетикУнаи Симон, Нуньес, Капа (Лекуэ, 74), Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 75), Сансет (Унаи Лопес, 66), Венседор (Весга, 69), Морсильо (Де Маркос, 69), Дани Гарсия, Беренгер, Уильямс.
ВаленсияДоменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс (Муса, 65), Гедеш (Алекс Бланко, 90), Солер, Вальехо (Кутроне, 65), Рачич, Гильямон, Макси Гомес.
Предупреждения:
Беренгер (51), Мартинес (74), Солер (79).

 

Осасуна – Эйбар 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
7 февраля, 20.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Кальери, 1:1 – 44 Кике Гарсия, 2:1 – 86 Будимир.
ОсасунаЭррера, Аридане, Санчес, Видаль, Давид Гарсия, Торро, Ойер Санхурхо (Монкайола, 63), Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 90), Барха (Роберто Торрес, 63), Будимир (Гальего, 90), Кальери (Адриан, 71).
ЭйбарДмитрович, Арбилья, Рафа Соареш, Бигас (Бургос, 46), Оливейра, Экспосито (Кике Гонсалес, 90), Ресио (Диоп, 74), Хиль, Энрик (Посо, 74), Кике Гарсия (Альварес, 86), Муто.

 

Бетис – Барселона 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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БетисРоблес, Эмерсон, Морено, Манди, Руис, Фекир, Акуоку, Руибаль, Гуардадо, Хуанми, Иглесиас.
Барселонатер Стеген, Араухо (де Йонг, 11), Лангле, Мингеса, Альба, Пуч, Бускетс, Пьянич, Дембеле, Гризманн, Брэйтуэйт.

 

Атлетико – Сельта
Дата проведения
8 февраля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Вальядолид 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 66 Хоселу.
АлавесПачеко, Химо Наварро (Агиррегабириа, 60), Тачи, Лежен, Дуарте, Мендес, Пина, Ману Гарсия (Батталья, 82), Риоха (Кордоба, 60), Хоселу (Дейверсон, 90), Лукас Перес.
ВальядолидМасип, Перес, Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Оласа, Меса (Алькарас, 64), Сан-Эметерио, Эрвиас (Тони Вилья, 63), Кике Перес (Кодро, 64), Плано (Орельяна, 79), Вейсман (Вальдо Рубио, 79).
Предупреждения:
Пина (10), Химо Наварро (40), Бруно Гонсалес (43), Хоакин Фернандес (48), Ману Гарсия (63), Сан-Эметерио (82), Алькарас (88), Мендес (90).

 

Леванте – Гранада 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
6 февраля, 16.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30 Моралес, 1:1 – 43 Кенеди, 2:1 – 67 Моралес, 2:2 – 90 Сольдадо.
ЛевантеФернандес, Мирамон (Постиго, 82), Дуарте, Везу, Клерк, Рочина (Де Фрутос, 64), Радоя, Мелеро, Моралес (Сон, 74), Рохер Марти (Барди, 82), Леон (Дани Гомес, 64).
ГранадаРуй Силва, Дуарте, Перес (Херман Санчес, 88), Вальехо, Фулькье, Этеки (Вико, 74), Монторо, Марин (Пуэртас, 46), Кенеди (Мачис, 59), Молина (Сольдадо, 74), Суарес.
Предупреждения:
Монторо (55), Моралес (74), Сольдадо (79), Суарес (90).

 

Уэска – Реал Мадрид 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
6 февраля, 18.15, «Эль Алькорас»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48 Галан, 1:1 – 55 Варан, 1:2 – 84 Варан.
УэскаАльваро Фернандес, Пулидо, Сиовас, Сильва (Феррейро, 86), Маффео, Микель Рико (Хуан Карлос, 86), Думбия (Онтиверос, 73), Сеоане, Галан, Окадзаки (Дани Эскриче, 62), Рафа Мир.
Реал МадридКуртуа, Одриосола (Марсело, 67), Варан, Начо, Менди (Марвин, 78), Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 78).
Предупреждения:
Кроос (32), Маффео (45), Сильва (53).

 

Эльче – Вильярреал 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
6 февраля, 20.30, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Жерар Морено, 0:2 – 35 Жерар Морено, 1:2 – 49 Каррильо, 2:2 – 64 Бойе.
ЭльчеБадия, Мигель Анхель, Диего Гонсалес, Хосема, Мохика, Хосан, Гути, Марконе, Ригони, Каррильо (Милья, 79), Бойе.
ВильярреалАсенхо, Коста (Бакка, 73), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 73), Тригерос, Коклен (Фойт, 25), Парехо, Жерар Морено (Пино, 50), Пако Алькасер, Мойсес Гомес.
Предупреждения:
Бойе (22), Педраса (62), Тригерос (70).

 

Севилья – Хетафе 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
6 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 67 Мунир, 2:0 – 87 Гомес, 3:0 – 89 Эн-Несири.
СевильяБуну, Алеиш Видаль, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро (Васкес, 75), Жордан, Гудель (Фернандо, 46), Оливер Торрес (Мунир, 65), Сусо (Рекик, 74), Эн-Несири, Окампос (Гомес, 57).
ХетафеЯньес, Суарес, Джене, Шакла, Ньом, Тимор (Эрнандес, 78), Кубо (Кабако, 59), Максимович, Аленья (Портильо, 88), Кукурелья (Оливера, 88), Мата (Анхель Родригес, 78).
Предупреждения:
Кукурелья (9), Гудель (38), Мата (67), Тимор (73), Суарес (90).
Удаление:
Джене (54).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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