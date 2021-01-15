180 правозащитных организаций призвали бойкотировать Олимпиаду-2022 из-за нарушений прав человека в Китае

Коалиция из 180 правозащитных организаций призвала к бойкоту зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае.

Правозащитные группы представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других. Они заявляют о репрессиях, пытках, преследованиях в отношении этнических меньшинств.

Коалиция опубликовала открытое письмо к правительствам стран с призывом бойкотировать Игры, «чтобы убедиться, что они не используются для поощрения ужасающих нарушений китайского правительства и подавления инакомыслия».

Ранее правозащитники обращались в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой перенести Игры из Китая, однако МОК проигнорировал их требования, заявив, что не занимается политическими вопросами.

Правозащитники заявили, что из-за бездействия «правительства должны занять свою позицию и продемонстрировать, что у них есть политическая воля, чтобы противостоять нарушениям прав человека в Китае».

Китай резко отрицает критику, называя ее вмешательством во внутренние дела и политизацией спорта. Один из китайских чиновников назвал обвинения «ложью века».

Зимние Олимпийские игры должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

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