⚡ Коляда выиграл короткую программу на командном турнире в Москве, Игнатов – 2-й, Алиев – 4-й

Сегодня на командном турнире сборной России по фигурному катанию мужчины выступили с короткими программами. Победу одержал Михаил Коляда, Макар Игнатов – 2-й.
Командный турнир сборной России
Москва
Мужчины
Короткая программа
1. Михаил Коляда (Команда Медведевой) – 105,42
2. Макар Игнатов (Команда Загитовой) – 99,81
3. Марк Кондратюк (Команда Медведевой) – 96,89
4. Дмитрий Алиев (Команда Загитовой) – 93,72
5. Андрей Мозалев (Команда Загитовой) – 79,13
6. Александр Самарин (Команда Медведевой) – 78,70
В России придумали уникальный турнир: Медведева против Загитовой – теперь как капитаны команд, фестиваль прыжков и особые шоу-номера
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