⚡ Коляда выиграл короткую программу на командном турнире в Москве, Игнатов – 2-й, Алиев – 4-й

Сегодня на командном турнире сборной России по фигурному катанию мужчины выступили с короткими программами. Победу одержал Михаил Коляда, Макар Игнатов – 2-й.

Командный турнир сборной России

Москва

Мужчины

Короткая программа

1. (Команда Медведевой) – 105,42

2. (Команда Загитовой) – 99,81

3. Марк Кондратюк (Команда Медведевой) – 96,89

4. (Команда Загитовой) – 93,72

5. (Команда Загитовой) – 79,13



6. (Команда Медведевой) – 78,70

В России придумали уникальный турнир: Медведева против Загитовой – теперь как капитаны команд, фестиваль прыжков и особые шоу-номера

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