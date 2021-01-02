Рамос перенесет операцию на колене. Он пропустит 6-8 недель

Защитник «Реала» сегодня перенесет операцию на травмированном колене.

Как сообщает ABC, уже несколько дней футболист ощущает дискомфорт в колене, поэтому после консилиума врачей было решено провести операцию. Срок восстановления испанца – от 6 до 8 недель.

Таким образом, Рамос может пропустить минимум 8 матчей «Реала», включая игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Также он не сыграет с «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Хетафе», «Валенсией», «Вальядолидом» и «Сельтой» в .

Напомним, что срок действующего контракта 34-летнего игрока с «Реалом» истекает этим летом, и стороны пока не могут договориться о продлении соглашения.

В прошлый раз футболист выходил на поле 14 января – против «Атлетика» (1:2) в Суперкубке Испании. Сообщалось, что Рамос провел этот матч на уколах.