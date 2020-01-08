Хитцльспергер об ЛГБТ и Катаре: «Радужные флаги на ЧМ-2022 не изменят ситуацию с правами человека в этой стране»

Спортивный директор «Штутгарта» поделился мнением об изменениях в отношении к гомосексуализму в футболе.

«Использование радужных флагов на не изменит ситуацию с правами человека в Катаре. ФИФА имеет влияние, так что использование этой символики было разрешено, и мы получим красивую телевизионную картинку. Но что касается Катара... Хоть я там и не был, я не думаю, что это место, где представители ЛГБТ-сообщества мечтают оказаться.

Мне нужно было время, чтобы подготовиться [к каминг-ауту]. Чтобы сделать это, нужно подготовиться, и именно поэтому у меня нет сожалений. Публичное заявление не стало для меня облегчением. Облегчением стал момент, когда я рассказал все брату, лучшему другу, родителям.

До этого я не был готов. У меня не было поддержки, слишком многие говорили мне не делать это. Но никто не мог меня удержать после завершения карьеры», – сказал Хитцльспергер.

Хитцльспергер об ЛГБТ и футболе: «То, что я стал директором «Штутгарта», – признак прогресса. Даже 5 лет назад это было невозможно»