НБА. «Голден Стэйт» против «Далласа», «Лейкерс» встретятся с «Денвером» и другие матчи

В четверг, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.
«Голден Стэйт» Стефена Карри в гостях сразится с «Далласом» Дончича и Порзингиса. В Лос-Анджелесе встретятся финалисты Западной конференции прошлого сезона – «Лейкерс» и «Денвер».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 февраля, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 5 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 5 февраля, 04.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 5 февраля, 05.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 5 февраля, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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