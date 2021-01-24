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    НБА. «Голден Стэйт» против «Далласа», «Лейкерс» встретятся с «Денвером» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Даллас Денвер Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Мемфис Филадельфия Портленд НБА Юта Баскетбол

    В четверг, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.

    «Голден Стэйт» Стефена Карри в гостях сразится с «Далласом» Дончича и Порзингиса. В Лос-Анджелесе встретятся финалисты Западной конференции прошлого сезона – «Лейкерс» и «Денвер».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Даллас – Голден Стэйт
    Дата проведения
    5 февраля, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Юта
    Дата проведения
    5 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Портленд
    Дата проведения
    5 февраля, 04.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Хьюстон
    Дата проведения
    5 февраля, 05.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Денвер
    Дата проведения
    5 февраля, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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