НБА. «Голден Стэйт» против «Далласа», «Лейкерс» встретятся с «Денвером» и другие матчи

В четверг, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.

Стефена Карри в гостях сразится с Дончича и Порзингиса. В Лос-Анджелесе встретятся финалисты Западной конференции прошлого сезона – и .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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