«Ливерпулю» и «Лейпцигу» не разрешили сыграть в Германии. Матч ЛЧ может пройти на нейтральном поле

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» не состоится в Германии.

Об этом сообщили представители правительства Германии.

В Германии запретили въезд всем прибывшим из районов, где зафиксированы случае мутировавшего штамма коронавируса, до 17 февраля, за исключением граждан или жителей страны.

Запрет вступил в силу в субботу, и было подтверждено, что для «Ливерпуля» не будет особых распоряжений.

«Постановление о защите от коронавируса, принятое правительством Германии в прошлую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений и никаких специальных правил для профессиональных спортсменов», – говорится в заявлении правительства.

В УЕФА сообщили, что обсуждают решение c Немецким футбольным союзом и правительством Германии. Организация недавно изменила правила, поэтому первый матч может пройти в Англии. Игра также может состояться на нейтральном поле.

Ранее сообщалось, что если «Ливерпуль» не сможет попасть в Германию, а «Лейпциг» при этом не найдет другое место проведения матча, немецкую команду накажут техническим поражением со счетом 0:3.

Матч – запланирован на 16 февраля.