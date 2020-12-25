⚡ Евгений Семененко победил на чемпионате России среди юниоров, Голубев – 2-й, Рухин – 3-й

Сегодня на чемпионате России среди юниоров по фигурному катанию в Красноярске юноши представили произвольные программы. Победу одержал Евгений Семененко.
Чемпионат России среди юниоров
Красноярск
Юноши
Итоговое положение
1. Евгений Семененко – 247,37
2. Александр Голубев – 236,58
3. Егор Рухин – 235,71
4. Илья Яблоков – 234,24
5. Николай Угожаев – 228,41
6. Владислав Дикиджи – 228,02
7. Даниил Самсонов – 226,20
8. Кирилл Сарновский – 225,02
9. Артем Ковалев – 223,27
10. Андрей Кутовой – 217,07
11. Максим Белявский – 215,56
12. Андрей Анисимов – 213,66
13. Всеволод Князев – 211,53
14. Иван Попов – 201,32
15. Федор Зонов – 199,49
16. Марк Лукин – 196,86
17. Максим Автушенко – 190,35
18. Семен Соловьев – 187,98
Произвольная программа
1. Евгений Семененко – 160,24
2. Александр Голубев – 156,40
3. Егор Рухин - 147,76
4. Владислав Дикиджи – 153,89
5. Николай Угожаев – 152,14
6. Илья Яблоков – 148,86
7. Кирилл Сарновский – 146,34
8. Андрей Анисимов – 146,25
9. Даниил Самсонов – 142,80
10. Андрей Кутовой – 141,24
11. Максим Белявский – 140,80
12. Всеволод Князев – 139,24
13. Артем Ковалев – 138,26
14. Иван Попов – 130,66
15. Федор Зонов – 130,54
16. Семен Соловьев – 125,25
17. Марк Лукин – 123,15
18. Максим Автушенко – 121,33
Примечание: результат Егора Рухина пересчитали в сторону увеличения, так как первый четверной сальхов судьи сначала оценили как тройной.
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске