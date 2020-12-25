⚡ Евгений Семененко победил на чемпионате России среди юниоров, Голубев – 2-й, Рухин – 3-й

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Сегодня на чемпионате России среди юниоров по фигурному катанию в Красноярске юноши представили произвольные программы. Победу одержал Евгений Семененко

Чемпионат России среди юниоров

Красноярск

Юноши

Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 247,37

2. Александр Голубев – 236,58

3. Егор Рухин – 235,71

4. Илья Яблоков – 234,24

5. Николай Угожаев – 228,41

6. Владислав Дикиджи – 228,02

7. Даниил Самсонов – 226,20

8. Кирилл Сарновский – 225,02

9. Артем Ковалев – 223,27

10. Андрей Кутовой – 217,07

11. Максим Белявский – 215,56

12. Андрей Анисимов – 213,66

13. Всеволод Князев – 211,53

14. Иван Попов – 201,32

15. Федор Зонов – 199,49

16. Марк Лукин – 196,86

17. Максим Автушенко – 190,35

18. Семен Соловьев – 187,98

Произвольная программа

1. Евгений Семененко – 160,24

2. Александр Голубев – 156,40

3. Егор Рухин - 147,76 

4. Владислав Дикиджи – 153,89 

5. Николай Угожаев – 152,14 

6. Илья Яблоков – 148,86

7. Кирилл Сарновский – 146,34

8. Андрей Анисимов – 146,25 

9. Даниил Самсонов – 142,80 

10. Андрей Кутовой – 141,24 

11. Максим Белявский – 140,80 

12. Всеволод Князев – 139,24

13. Артем Ковалев – 138,26

14. Иван Попов – 130,66

15. Федор Зонов – 130,54 

16. Семен Соловьев – 125,25

17. Марк Лукин – 123,15

18. Максим Автушенко – 121,33

Примечание: результат Егора Рухина пересчитали в сторону увеличения, так как первый четверной сальхов судьи сначала оценили как тройной. 

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

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