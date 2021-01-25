Президент «Урала»: «В честь чего клубы должны помогать «Тамбову»? У меня у самого не очень хорошо с деньгами»

Президент «Урала» отреагировал на новость о том, что клубы лиги помогут «Тамбову», оказавшемуся в сложной финансовой ситуации.

Ранее стало известно, что клубы дадут игроков в бесплатную аренду, а спонсоры лиги выделят 51 млн рублей.

«Не понимаю, почему другие клубы должны помогать «Тамбову». Давайте завтра еще один такой клуб появится, тоже поможем, «Анжи» в свое время деньги наперед давали, чтобы они доиграли сезон.

Конечно, жалко «Тамбов», что оказался в такой трудной ситуации. Получается, что всем жалко, кроме губернатора. Должен быть спортивный принцип.

Не дай бог, чтобы оказался в такой ситуации, но у каждого клуба свои задачи. Это же не мы допустили «Тамбов». И в честь чего мы должны помогать?

У меня у самого не очень хорошо с деньгами, но я же не прошу никого помочь, мы ищем их, стараемся», – сказал Иванов.

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