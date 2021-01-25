«Рубин» готов отдать «Тамбову» игроков в бесплатную аренду и платить им зарплату

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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов выразил готовность помочь «Тамбову».

«Ряд игроков можем отдать в бесплатную аренду. Какой нам смысл? Чтобы ребята получали игровую практику.

Если будет банкротство, то вопрос компенсации будет очень болезненным. Футболисты должны это понимать тоже. Поэтому вопрос нужно решать всем вместе», – сказал Сайманов.

По его словам, «Рубин» сам будет платить зарплату игрокам, которые пойдут в аренду в «Тамбов».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ дадут «Тамбову» игроков в бесплатную аренду, а спонсоры лиги выделят 51 млн рублей.

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