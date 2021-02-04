13-летняя фигуристка Петросян о произвольной программе: «Недавно Армения проиграла войну Азербайджану. Мне важно подбодрить мой народ»

13-летняя российская фигуристка рассказала о своей произвольной программе.

«Музыку к моей произвольной написал армянский композитор Ара Геворкян, я по папиной линии тоже армянка.

Недавно Армения проиграла войну Азербайджану и отдала Арцах (Нагорный Карабах). Он перешел к Азербайджану.

Мне очень важно, когда я катаю программу, подбодрить мой народ, кровь которого течет в моих жилах, и чтобы Арцах вернули в Армению.

Сама я в Арцахе, к сожалению, не была, но хочу на льду одержать победу в честь своей страны. К тому же, совсем недавно у меня умерла моя бабушка армянских кровей, когда я катала эту программу. И это тоже для меня важно.

Я хочу, чтобы все видели, как хорошо эту программу поставил Даниил Маркович Глейхенгауз, как хорошо она у меня получается», — сказала Петросян.

Сегодня Петросян взяла серебро на чемпионате России среди юниоров в Красноярске.

Аделия Петросян: «Рада, что у меня берут интервью. Мы с мамой проходим вопросы, которые мне могут задать»

Видео произвольной программы Аделии Петросян на юниорском чемпионате России, оценки за которую понравились Глейхенгаузу