ЦСКА интересуется Рондоном. Экс-форвард «Зенита» не против перехода («Чемпионат»)

Теги ЦСКА Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Китай Хосе Саломон Рондон Далянь Про Чемпионат.com Футбол

Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина», а ныне игрок китайского «Далянь Про» Саломон Рондон может вернуться в РПЛ.

31-летним игроком сборной Венесуэлы интересуется ЦСКА.

«ЦСКА ищет нападающего, и Рондон сейчас – главный вариант для красно-синих. С ним уже были проведены предварительные консультации», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к Рондону и знакомый с ходом переговоров.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что сам Рондон не против перехода в ЦСКА.

Контракт игрока с «Далянем» рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Рондон также известен по выступлениям за «Вест Бромвич», «Ньюкасл», «Малагу» и «Лас-Пальмас». Его статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья