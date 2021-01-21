Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Арарат-Армению», «Локомотив» сыграет с «Краснодаром», «Динамо» против «Кайрата»

Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона РПЛ.
Товарищеские матчи
Дубай, ОАЭ
Зенит Россия – Арарат-Армения Армения – 4:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сутормин (30, с пенальти), 2:0 – Малком (67), 3:0 – Малком (70), 4:0 – Вендел (81).
«Зенит» (стартовый состав): Кержаков, Сутормин, Ловрен (к), Хотулев, Сантос, Барриос, Оздоев, Вендел, Малком, Дриусси.
Зенит Россия – Ноа Армения – 16:00
Белек, Турция
Динамо Россия – Кайрат Казахстан – 13:00
Марбелья, Испания
Локомотив Россия – Краснодар Россия – 16:00
Марбелья, Испания
Ростов Россия – Краснодар Россия – 18:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.