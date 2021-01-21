Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Арарат-Армению», «Локомотив» сыграет с «Краснодаром», «Динамо» против «Кайрата»

Теги Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты Динамо Москва высшая лига Казахстан Кайрат высшая лига Армения Краснодар Арарат-Армения Ноа Спорт Казахстана Футбол

Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона РПЛ.

Товарищеские матчи

Дубай, ОАЭ

Зенит Россия – Арарат-Армения Армения – 4:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сутормин (30, с пенальти), 2:0 – Малком (67), 3:0 – Малком (70), 4:0 – Вендел (81).

«Зенит» (стартовый состав): Кержаков, Сутормин, Ловрен (к), Хотулев, Сантос, Барриос, Оздоев, Вендел, Малком, Дриусси.

Зенит Россия – Ноа Армения – 16:00

Белек, Турция

Динамо Россия – Кайрат Казахстан – 13:00

Марбелья, Испания

Локомотив Россия – Краснодар Россия – 16:00

Марбелья, Испания

Ростов Россия – Краснодар Россия – 18:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья