Клубы РПЛ дадут «Тамбову» игроков в бесплатную аренду, спонсоры лиги выделят 51 млн рублей

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о помощи испытывающему проблемы с финансированием «Тамбову».

«Мы надеемся, что в Тамбове сохранится профессиональный клуб. Есть новый сценарий. Мы говорили с губернатором, поэтому так задержались. Варианты есть.

По инициативе ряда клубов в ближайшее время будет общее собрание клубов РПЛ, на котором рассмотрим выход из ситуации. Мы постараемся сделать, чтобы «Тамбов» не снялся.

Откуда деньги? Вопрос правильный. По предварительным договоренностям «Тамбов» должен получить порядка 51 миллиона рублей (от спонсоров РПЛ). Рассматривается вопрос аренд ряда игроков. Это будет обсуждаться на общем собрании РПЛ.

С нашими деньгами у «Тамбова» около 120 миллионов. Это маловато, поэтому надо искать дополнительные средства. Еще есть специальная дорожная карта, за счет чего сумма будет увеличена», – сказал Прядкин.

Президент РФС Александр Дюков также обсудил меры поддержки «Тамбова».

«Коллеги продолжают совещаться и обсуждать вопрос о судьбе «Тамбова». Лига и клубы постараются сделать все, чтобы «Тамбов» сумел доиграть.

Другие клубы готовы помочь. Насколько я понимаю, речь идет не только о помощи с бесплатной арендой (игроков), но и других видах помощи», – сказал Дюков.

«Тамбов» близок к процедуре банкротства, так как источник финансирования по-прежнему не найден, а долги клуба на 22 января составляли 130 миллионов рублей.

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