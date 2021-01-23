Глава оргкомитета Олимпиады в Токио извинился за сексистские высказывания. Он заявил, что женщины слишком много говорят на заседаниях

Глава оргкомитета в Токио Есиро Мори принес извинения за сексистские высказывания, из-за которых подвергся критике после выступления на заседании НОК Японии.

Мори, ранее занимавший пост премьер-министр страны, отметил, что из-за увеличения количества женщин в спортивных комитетах придется увеличить и длительность заседаний.

«Если мы увеличим число женщин в комитетах, нам придется как-то ограничить время их выступлений, им сложно перестать говорить, это раздражает. У нас в оргкомитете около семи женщин, но все знают свое место», – сказал Мори.

После этих слов пользователи соцсетей выступили с призывом уволить Мори, а его жена, дочь и внучка раскритиковали Мори за эти слова.

«Выражение, которое я использовал, противоречит олимпийскому и паралимпийскому духу. Это было неуместно. Я хотел бы взять свои слова обратно и извиниться перед всеми, кого обидел.

Я не собираюсь покидать пост. Я много работал и многое отдал за последние семь лет, я не вижу необходимости уходить в отставку», – цитирует чиновника Kyodo.

В Международном олимпийском комитете ( ) заявили, что считают вопрос закрытым, так как Мори принес извинения.