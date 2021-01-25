Глава «Зенита» Илюхина, Федун, Гинер, Сайманов и Галицкий вошли в исполком РФС

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Сегодня был выбран состав нового исполкома Российского футбольного союза на внеочередной конференции организации в Москве.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев, а также президент межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад», председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина вошли в новый состав исполнительного комитета РФС.

Комитет покинули бывший руководитель МРО «Северо-Запад» Анатолий Турчак, которого заменила Илюхина , а также бывший глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.

В новый состав Исполкома РФС на четыре года были избраны:

Из единого списка кандидатов (пункт 5.1 статьи 19 Устава РФС):

Прядкин Сергей Геннадьевич (руководитель РПЛ);

Соколов Андрей Илларионович (руководитель Олимп-ПФЛ);

Алиев Эмиль Гуметович (руководитель Ассоциации мини-футбола России);

Галицкий Сергей Николаевич (президент «Краснодара»);

Cоловьев Юрий Алексеевич (председатель совета директоров «Динамо»);

Сайманов Рустем Фидаевич (енеральный директор «Рубина»);

Анохин Сергей Вячеславович (представитель РОО МФФ);

Афанасьев Владимир Иванович (представитель МРО);

Бочкарев Михаил Александрович (представитель МРО);

Евтушенко Владимир Петрович (представитель МРО);

Ибрагимов Лом-Али Хусаинович (представитель МРО);

Крысин Владимир Вячеславович (представитель МРО);

Комаров Алексей Александрович (представитель МРО);

Симонян Никита Павлович (представитель РОО ФФМО);

Илюхина Елена Анатольевна (председатель совета директоров «Зенита», представитель МРО);

Шох Рохус Рохусович (представитель МРО);

Гершкович Михаил Данилович (представитель от члена РФС, представляющего тренеров);

Зотов Александр Александрович (представитель от члена РФС, представляющего футболистов);

Мирзоян Александр Багратович (представитель от члена РФС, представляющего ветеранов отечественного футбола);

Федун Леонид Арнольдович (президент «Спартака», представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС);

Гинер Евгений Леннорович (президент ЦСКА, представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС);

Юмашева Полина Валентиновна (представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС);

Каменской Игорь Александрович (представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС).

Также по специальным квотам, предусмотренным Уставом РФС (пункты 5.6 и 5.7 статьи 19 Устава РФС), в состав Исполкома РФС были избраны:

Хачатурянц Ашот Рафаилович (Председатель Судейского комитета РФС);

Соловьев Денис Борисович (Председатель Комитета РФС по маркетингу).

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