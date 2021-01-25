Глава «Зенита» Илюхина, Федун, Гинер, Сайманов и Галицкий вошли в исполком РФС

Сегодня был выбран состав нового исполкома Российского футбольного союза на внеочередной конференции организации в Москве.
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев, а также президент межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад», председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина вошли в новый состав исполнительного комитета РФС.
Комитет покинули бывший руководитель МРО «Северо-Запад» Анатолий Турчак, которого заменила Илюхина , а также бывший глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.
В новый состав Исполкома РФС на четыре года были избраны:
Из единого списка кандидатов (пункт 5.1 статьи 19 Устава РФС):
Прядкин Сергей Геннадьевич (руководитель РПЛ);
Соколов Андрей Илларионович (руководитель Олимп-ПФЛ);
Алиев Эмиль Гуметович (руководитель Ассоциации мини-футбола России);
Галицкий Сергей Николаевич (президент «Краснодара»);
Cоловьев Юрий Алексеевич (председатель совета директоров «Динамо»);
Сайманов Рустем Фидаевич (енеральный директор «Рубина»);
Анохин Сергей Вячеславович (представитель РОО МФФ);
Афанасьев Владимир Иванович (представитель МРО);
Бочкарев Михаил Александрович (представитель МРО);
Евтушенко Владимир Петрович (представитель МРО);
Ибрагимов Лом-Али Хусаинович (представитель МРО);
Крысин Владимир Вячеславович (представитель МРО);
Комаров Алексей Александрович (представитель МРО);
Симонян Никита Павлович (представитель РОО ФФМО);
Илюхина Елена Анатольевна (председатель совета директоров «Зенита», представитель МРО);
Шох Рохус Рохусович (представитель МРО);
Гершкович Михаил Данилович (представитель от члена РФС, представляющего тренеров);
Зотов Александр Александрович (представитель от члена РФС, представляющего футболистов);
Мирзоян Александр Багратович (представитель от члена РФС, представляющего ветеранов отечественного футбола);
Федун Леонид Арнольдович (президент «Спартака», представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС);
Гинер Евгений Леннорович (президент ЦСКА, представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС);
Юмашева Полина Валентиновна (представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС);
Каменской Игорь Александрович (представитель от субъектов футбола, выдвинут Президентом РФС).
Также по специальным квотам, предусмотренным Уставом РФС (пункты 5.6 и 5.7 статьи 19 Устава РФС), в состав Исполкома РФС были избраны:
Хачатурянц Ашот Рафаилович (Председатель Судейского комитета РФС);
Соловьев Денис Борисович (Председатель Комитета РФС по маркетингу).