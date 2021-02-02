Хэмилтон и «Мерседес» согласовали контракт по схеме «1+1» на €40 млн за год с «опцией Ферстаппена» (F1-Insider)

Издание F1-Insider.com сообщило, что Льюис Хэмилтон и пришли к компромиссу и подпишут соглашение в ближайшее время.

Утверждается, что семикратный чемпион «Формулы-1» заключит однолетний контракт с опцией продления на сезон-2022. Зарплата британца останется прежней – около 40 миллионов евро в год. В то же время Льюис получит два слота на шлеме и комбинезоне для личных спонсоров.

Также издание говорит об «опции Ферстаппена»: Хэмилтон получит право голоса при выборе напарников.

«Не секрет, что находится в списке босса «Мерседеса» на будущее. Это комплимент для Макса, так как показывает уважение Хэмилтона», – заявляется в статье.

О праве вето в контракте Хэмилтона говорил и чемпион «Ф-1» 1996 года .

По версии F1-Insider.com, о сделке будет официально объявлено в ближайшие недели. Журналисты отмечают, что «Мерседес» отказался комментировать данную информацию.

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