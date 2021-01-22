Сборная России в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году и РПЛ в топ-6 УЕФА к 2025 году – задачи от РФС

Президент РФС Александр Дюков, выступая на внеочередной конференции союза, озвучил задачи, которые в ближайшие годы должны быть выполнены.

Задачи РФС до 2025 года:

– Оптимальный формат лиг

– Вывод арен ЧМ-2018 на окупаемость

– Вернуть место в топ-6 в рейтинге .

Задачи для сборной России:

– Стабильно участвовать в плей-офф всех турниров

– Повышение в классе в

– Выход в топ-20 рейтинга ФИФА – к 2025 году

– Выход в топ-10 рейтинга к 2030 году.

Сегодня 53-летний Дюков был переизбран на пост президента РФС. Он был единственным кандидатом.