Сборная России в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году и РПЛ в топ-6 УЕФА к 2025 году – задачи от РФС

Президент РФС Александр Дюков, выступая на внеочередной конференции союза, озвучил задачи, которые в ближайшие годы должны быть выполнены.
Задачи РФС до 2025 года:
– Оптимальный формат лиг
– Вывод арен ЧМ-2018 на окупаемость
– Вернуть место в топ-6 в рейтинге УЕФА.
Задачи для сборной России:
– Стабильно участвовать в плей-офф всех турниров
– Повышение в классе в Лиге наций
– Выход в топ-20 рейтинга ФИФА – к 2025 году
– Выход в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году.
Сегодня 53-летний Дюков был переизбран на пост президента РФС. Он был единственным кандидатом.