Сборная России в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году и РПЛ в топ-6 УЕФА к 2025 году – задачи от РФС

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу рейтинги ФИФА РФС Александр Дюков стадионы Лига наций УЕФА Сергей Егоров журналист Футбол

Президент РФС Александр Дюков, выступая на внеочередной конференции союза, озвучил задачи, которые в ближайшие годы должны быть выполнены.

Задачи РФС до 2025 года:

– Оптимальный формат лиг

– Вывод арен ЧМ-2018 на окупаемость

– Вернуть место в топ-6 в рейтинге УЕФА.

Задачи для сборной России:

– Стабильно участвовать в плей-офф всех турниров

– Повышение в классе в Лиге наций

– Выход в топ-20 рейтинга ФИФА – к 2025 году

– Выход в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году.

Сегодня 53-летний Дюков был переизбран на пост президента РФС. Он был единственным кандидатом.

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