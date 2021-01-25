Месси не контактировал с «ПСЖ», «Ман Сити» или другими клубами. Решение о будущем он примет в конце сезона 

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси еще не определился со своим будущим.

Аргентинец не контактировал с представителями «ПСЖ», «Манчестер Сити» или любого другого клуба, сообщает Goal.com.

Месси ждет конца сезона, чтобы решить, продлевать контракт с «Барселоной» или нет.

33-летний форвард устал от постоянных спекуляций в медиа, поэтому намерен лично в конце сезона объявить решение. 

Срок контракта Месси истекает летом, что позволяет ему сейчас вести переговоры с клубами не из Испании, но аргентинец решил этого не делать.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн

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