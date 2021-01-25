ЦСКА интересен норвежский хавбек Бохинен. Клуб сделал предложение «Стабеку»

Состав ЦСКА может пополнить полузащитник «Стабека» .

21-летний футболист входит в сферу интересов московского клуба, который уже сделал предложение в размере более 10 миллионов норвежских крон, утверждает VG.

На прошлой неделе предложил за Бохинена 10 млн крон (около 970 тысяч евро – прим. Sports.ru), но ответил отказом, после чего сам футболист публично выразил удивление и заявил, что для него переход в более статусный клуб стал бы хорошим шагом.

Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего за сборные Норвегии U17, U20 и U21, в 1,3 млн евро.

Бохинен провел 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил 9 голов, отдал 7 результативных передач и заработал 11 желтых карточек. Его статистику смотрите здесь.