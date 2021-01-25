Сергей Прядкин: «Губернатор Тамбовской области извинился, что не выполнил обещание по строительству стадиона»

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин хочет, чтобы в регионе был профессиональный футбольный клуб, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

«Губернатор извинился передо мной и Александром Валерьевичем [Дюковым] за то, что не выполнил обещание по поводу строительства стадиона. Он очень хочет сохранить профессиональный футбол в регионе и со своей стороны пытается сделать все возможное. Завтра мы, возможно, с ним увидимся», – заявил Прядкин.

С сезона-2019/20 «Тамбов» проводит домашние матчи на стадионах «Мордовия Арена» и «Нижний Новгород». Домашняя арена «Спартак», где команда играла в ФНЛ-2018/19, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

Прядкин сообщил, что «Тамбов» будет доигрывать сезон на «Мордовия Арене».

«По окончании сезона? Если по спортивному принципу «Тамбов» не вылетит, он не получит лицензию. Стадион, который у них есть, рассчитан для игры в ФНЛ и ПФЛ», – добавил глава РПЛ.

Прядкин также заявил, что чувствует личную ответственность из-за стадиона «Тамбова», который так и не был реконструирован.

«По стадиону чувствую ответственность. По остальному я не могу отвечать, я не видел финансовых критериев. Надеюсь, найдем компромисс, чтобы лига выдавала лицензии, в том числе и по финансовым критериям.

По стадиону я уже говорил тысячу раз, но когда тебе показывают «дорожную карту», рассказывают о привозе металлических конструкций, о которых я всегда говорю, разве мне не верить госчиновникам? Или брать подпись с него? Теперь верить чиновникам не буду», – сказал Прядкин.