Евролига. ЦСКА на выезде играет с «Валенсией», «Барселона» принимает «Анадолу Эфес»

Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Барселона Валенсия Баскет Баскетбол

В четверг, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят два матча.

Московский ЦСКА на выезде играет с испанской «Валенсией».

Испанская «Барселона» принимает турецкий «Анадолу Эфес». 

Евролига

Регулярный чемпионат

Барселона Испания  –  Анадолу Эфес Турция 25:27 (2 четверть)
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча
Барселона
Миротич (8), Хиггинс (5), Ориола (2), Калатес (0), Мартинес (0).
Анадолу Эфес
Мицич (8), Бобуа (7), Шанлы (6), Морман (4), Симон (0).

Валенсия Баскет Испания  –  ЦСКА Россия 30:17 (2 четверть)
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча
Валенсия Баскет
Калинич (6), Маринкович (5), ван Россом (0), Уильямс (0), Тоби (0).
ЦСКА
Боломбой (4), Хэкетт (3), Хиллиард (2), Курбанов (2), Антонов (0).

Положение команд: Барселона Испания – 17-6, ЦСКА Россия – 16-7, Милан Италия – 15-7, Реал Испания – 15-8, Бавария Германия – 14-9, Зенит Россия – 13-8, Жальгирис Литва – 13-10, Фенербахче Турция – 13-10, Анадолу Эфес Турция – 12-10, Валенсия Испания – 11-12, Олимпиакос Греция – 11-12, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Баскония Испания – 10-13, Виллербан Франция – 9-14, Панатинаикос Греция – 8-14, Альба Германия – 8-15, Црвена Звезда Сербия – 7-16, Химки Россия – 2-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

Майк Джеймс всех утомил. Но вот почему ЦСКА его оставил

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья