Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером»

«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 21-го тура Серии А с «Интером».
Впервые в состав попал форвард Александр Кокорин, который перешел в итальянский клуб из «Спартака» зимой.
Ранее российский футболист не был в заявке на игру с «Торино» (1:1), поскольку требовалось получить разрешение на работу в Италии и оформить некоторые документы.
«Фиорентина» и «Интер» сыграют завтра, 5 февраля. Кокорин может провести первый матч за клуб и дебютировать в Серии А.
📝 | CONVOCATI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 4, 2021
I convocati viola per #FiorentinaInter
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