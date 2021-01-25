Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером»

Теги Интер Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Футбол

«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 21-го тура Серии А с «Интером».

Впервые в состав попал форвард Александр Кокорин, который перешел в итальянский клуб из «Спартака» зимой. 

Ранее российский футболист не был в заявке на игру с «Торино» (1:1), поскольку требовалось получить разрешение на работу в Италии и оформить некоторые документы. 

«Фиорентина» и «Интер» сыграют завтра, 5 февраля. Кокорин может провести первый матч за клуб и дебютировать в Серии А.

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