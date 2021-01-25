Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером»

опубликовала заявку команды на матч 21-го тура Серии А с .

Впервые в состав попал форвард , который перешел в итальянский клуб из «Спартака» зимой.

Ранее российский футболист не был в заявке на игру с «Торино» (1:1), поскольку требовалось получить разрешение на работу в Италии и оформить некоторые документы.

«Фиорентина» и «Интер» сыграют завтра, 5 февраля. Кокорин может провести первый матч за клуб и дебютировать в Серии А.