Жерар Пике: «85% судей поддерживают «Реал». Как им не свистеть в его пользу?»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о судействе в Ла Лиге.
«Недавно бывший арбитр сказал, что 85% судей поддерживают «Реал». Как они не будет свистеть в его пользу? Даже бессознательно, как они могут не свистеть больше в пользу одной команды?
Я уважаю профессионализм судей и знаю, что они стараются делать свою работу как можно лучше, но когда возникает сомнительный момент...» – сказал Пике.
Вероятно, Пике имел в виду реплику бывшего арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса, который в прошлом году заявил, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10% – «Барселону».