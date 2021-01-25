Жерар Пике: «85% судей поддерживают «Реал». Как им не свистеть в его пользу?»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Футбол

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о судействе в Ла Лиге.

«Недавно бывший арбитр сказал, что 85% судей поддерживают «Реал». Как они не будет свистеть в его пользу? Даже бессознательно, как они могут не свистеть больше в пользу одной команды?

Я уважаю профессионализм судей и знаю, что они стараются делать свою работу как можно лучше, но когда возникает сомнительный момент...» – сказал Пике. 

Вероятно, Пике имел в виду реплику бывшего арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса, который в прошлом году заявил, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10% – «Барселону».

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