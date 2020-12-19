«Спартак» купит опорника из Нидерландов, лыжники упустили золото, новый антирекорд в биатлоне, осечка «Реала», победы «Барсы», «МЮ» и «Милана» и другие новости

1. Год не успел начаться, а «Спартак» уже подыскал новичка – из ПСВ будет куплен опорник Йоррит Хендрикс. Сумма трансфера составит 700 тысяч евро, контракт на 3,5 года, зарплата – 1,2 млн евро в год. Все детали согласованы, осталось пройти медосмотр. Впрочем, есть мнение, что этот футболист совсем не уровня «Спартака».

2. Наши лыжники взяли очередные медали, но на этот раз остались без золота. Ретивых финишировал вторым в классическом спринте на 7-м этапе «Тур де Ски», Большунов – третьим. Александр тем не менее укрепился на 1-м месте в общем зачете.

Россиянки остались без пьедестала – лучшим результатом стало 4-е место Непряевой. В общем зачете лидирует по-прежнему американка Диггинс.

3. Сборная России по биатлону продолжила антирекордую серию без медалей – 43 гонки подряд. В гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе победил норвежец Лагрейд, Елисеев финишировал 16-м. У женщин гонку выиграла также представительница Норвегии Экхофф, лучший результат среди россиянок у Мироновой – 4-е место.

4. «Барса» легко разобралась с «Гранадой» в Ла Лиге – 4:0. Месси сделал очередной дубль, оформил очередной рекорд и вновь мастерски забил со штрафного. Дубль и у Гризманна, француз не забивал дважды за игру почти год.

«Реал» не смог обыграть «Осасуну» (не помог даже вернувшийся Азар) и отстает на одно очко от «Атлетико», у которого аж три игры в запасе, в том числе с «Атлетиком» – ее перенесли из-за снегопада в Мадриде.

5. В Кубке Англии «Арсенал» пробился в 1/16 финала, дожав в овертайме «Ньюкасл» (2:0), а «МЮ» прошел «Уотфорд» благодаря голу Мактомини. Все результаты дня – здесь.

6. «Шальке» наконец-то выиграл в Бундеслиге и прервал серию из 30 матчей без побед. Разгромить «Хоффенхайм» (4:0) помог хет-трик 19-летнего американца Мэттью Хоппа.

«Лейпциг» уступил дома «Боруссии» (1:3) и упустил возможность обойти «Баварию» в таблице. Холанд забил 25 голов в 25 матчах, установив рекорд немецкого первенства. Все результаты дня смотрите тут.

7. В Серии А «Милан» уверенно обыграл «Торино» (2:0), продлив свою впечатляющую результативную серию, но потеряв Тонали. «Аталанта» вынесла «Беневенто» (4:1), выиграв три матча подряд с общим счетом 12:2. Миранчук вышел на замену в самой концовке, при такой форме Иличича Леше будет тяжело конкурировать за место в старте. Остальные результаты смотрите здесь.

8. Швейцарское издание Blick поставило под сомнение победы России на «Тур де Ски», выпустив материал «Все эти русские чисты?». Ирина Роднина считает, что есть и наша вина в таком недоверии.

9. НБА. 38 очков Дерозана помогли «Сан-Антонио» обыграть «Миннесоту» в овертайме, «Филадельфия» уступила «Денверу» и другие результаты.

10. В КХЛ два очка Ковальчука принесли «Авангарду» победу над «Магниткой», шатаут 40-летнего Еременко помог московскому «Динамо» обыграть «Динамо» минское. Все результаты игрового дня – здесь.

11. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» Кори Кроуфорд завершил карьеру.

Цитаты дня

Онопко об истории с шарфом ЦСКА: «Я же не поцеловал эмблему фашистов»

Васильев о самоподготовке биатлонистов: «В российском спорте не должно быть никакой демократии. Необходима диктатура»

Бербатов о вылете «МЮ» от «Сити»: «Какого хрена, это же дерби – выходи и выигрывай. Нужны грязные приемы – делай»

Онопко о работе в «Спартаке»: «Любой вариант буду рассматривать. У меня нет врагов в футболе»