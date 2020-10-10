Двукратный обладатель Кубка Стэнли Кори Кроуфорд завершил карьеру

Вратарь «Нью-Джерси» Кори Кроуфорд принял решение завершить карьеру, сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось, что голкипер взял отпуск на неопределенный срок по личным причинам.
Кроуфорд подписал 2-летний контракт с «Нью-Джерси» на 7,8 млн долларов в октябре.
В минувшем сезоне он провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Чикаго», в которых отражал 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,77. В плей-офф провел 9 матчей (90,7%, 3,31).
Кроуфорд провел всю карьеру в «Чикаго», став основным вратарем команды в сезоне-2010/11. В 2013 и 2015 годах выиграл с командой Кубок Стэнли в качестве стартового голкипера.
Всего на его счету 488 матчей в НХЛ, в который он одержал 260 побед, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,45.