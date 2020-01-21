НБА. «Филадельфия» – «Денвер», «Индиана» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

В субботу, 9 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Филадельфия» ввосьмером принимает «Денвер». Удачно стартовавшая «Индиана» сыграет с «Финиксом», который также входит в число лидеров нового сезона.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 января, 23.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Макси (16), Джо (11), Грин (6), Ховард (6 + 8 подборов), Матиас (2) – старт; Рид (2), Брэдли (2).
- Дата проведения
- 10 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 10 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 10 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 10 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 10 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 10 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 10 января, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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