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    НБА. «Филадельфия» – «Денвер», «Индиана» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

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    В субботу, 9 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    «Филадельфия» ввосьмером принимает «Денвер». Удачно стартовавшая «Индиана» сыграет с «Финиксом», который также входит в число лидеров нового сезона.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Денвер 49:58 (2 четверть)
    Дата проведения
    9 января, 23.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Макси (16), Джо (11), Грин (6), Ховард (6 + 8 подборов), Матиас (2) – старт; Рид (2), Брэдли (2).
    Денвер
    Харрис (15), Мюррэй (6), Йокич (6 + 6 передач), Бартон (6), Миллсэп (5) – старт; Грин (7), Моррис (5), Хартенштайн (0), Дозьер (0), Кампаццо (0).

    Вашингтон – Майами
    Дата проведения
    10 января, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Финикс
    Дата проведения
    10 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Атланта
    Дата проведения
    10 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Миннесота – Сан-Антонио
    Дата проведения
    10 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Кливленд
    Дата проведения
    10 января, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Даллас – Орландо
    Дата проведения
    10 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Портленд
    Дата проведения
    10 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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