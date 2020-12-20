😢 Сборная России по биатлону продлила антирекордую серию – 43 гонки подряд без медалей

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Сборная России по биатлону продолжила антирекордую серию без медалей – наша команда 43 гонки подряд не может завоевать награды в гонках на Кубке мира. 

Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля на ЧМ-2020 в Антхольце, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования. 

В 2016 году, когда главой Союза биатлонистов России (СБР) был Александр Кравцов, наша команда не брала медали 25 гонок подряд. 

Потом антирекорд установили при главе СБР Владимире Драчеве – в сезоне-2019/20 российские биатлонисты не завоевывали медали в 28 гонках подряд. Во время его правления началась текущая серия.

Сейчас СБР возглавляет Виктор Майгуров

В чем ошиблись биатлонисты? Почему сдал Логинов? Реально ли все исправить хотя бы к ЧМ? Интервью с шефом команды

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