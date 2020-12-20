😢 Сборная России по биатлону продлила антирекордую серию – 43 гонки подряд без медалей

Сборная России по биатлону продолжила антирекордую серию без медалей – наша команда 43 гонки подряд не может завоевать награды в гонках на Кубке мира.

Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля на ЧМ-2020 в Антхольце, когда взял бронзу в гонке преследования.

В 2016 году, когда главой Союза биатлонистов России (СБР) был , наша команда не брала медали 25 гонок подряд.

Потом антирекорд установили при главе СБР Владимире Драчеве – в сезоне-2019/20 российские биатлонисты не завоевывали медали в 28 гонках подряд. Во время его правления началась текущая серия.

Сейчас СБР возглавляет .

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