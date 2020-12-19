«Спартак» заплатит около 700 тысяч евро за опорника ПСВ Хендрикса

Теги Спартак высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Россия возможные трансферы Йоррит Хендрикс Матч ТВ Футбол

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс в скором времени станет игроком «Спартака».

По информации «Матч ТВ», московский клуб заплатит за футболиста около 700 тысяч евро. Срок действующего контракта Хендрикса с ПСВ истекает летом этого года.

Хавбек пропустит матч с «Аяксом», чтобы завершить переход в «Спартак». В нынешнем сезоне Хендрикс провел за клуб из Эйндховена 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Статистику опорного хавбека, который также может сыграть центрального защитника, можно найти здесь.

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