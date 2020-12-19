Месси – первый игрок в истории Ла Лиги, забивший по 10 голов в 15 сезонах подряд

Нападающий «Барселоны» сделал дубль в матче 18-го тура против «Гранады» (3:0, перерыв).

Благодаря этим мячам форвард довел число забитых голов в Ла Лиге-2020/21 до 11 и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

Аргентинец – первый игрок в истории испанского чемпионата, которому удалось забить по 10 голов на протяжении 15 сезонов подряд.

С полной статистикой 33-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «Гранадой».