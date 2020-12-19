«Шальке» прервал серию из 30 матчей без побед в Бундеслиге и ушел с последнего места

«Шальке» разгромил «Хоффенхайм» (4:0) в 15-м туре чемпионата Германии.
Клуб из Гельзенкирхена прервал серию без побед в Бундеслиге, которая составляла 30 матчей, учитывая игры прошлого сезона. До этого последняя победа была 17 января 2020 года в игре с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
«Шальке» благодаря этой победе и поражению «Майнца» от «Айнтрахта» (0:2) ушел с последнего места, поднявшись на семнадцатую строчку.
Осенью прошлого года «Шальке» уволил Дэвида Вагнера с поста главного тренера. Его сменил Мануэль Баум, который был уволен 16 декабря. Затем команду тренировал Хуб Стевенс, а в конце декабря ее возглавил Кристиан Гросс.
- Дата проведения
- 9 января, 17.30, «Фелтинс-Арена»
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Шальке –
Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац, Шопф (Раман, 68), Стамбули, Харит (Кутуджу, 88), Сердар, Ут (Очипка, 73), Хопп (Тиав, 88).
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Хоффенхайм –
Бауманн, Фогт, Пош, Богарде, Гачинович, Йон, Самассеку (Адамс, 61), Баумгартнер, Бельфодиль (Адамян, 61), Крамарич, Бебу.