«Шальке» прервал серию из 30 матчей без побед в Бундеслиге и ушел с последнего места

«Шальке» разгромил «Хоффенхайм» (4:0) в 15-м туре чемпионата Германии.

Клуб из Гельзенкирхена прервал серию без побед в Бундеслиге, которая составляла 30 матчей, учитывая игры прошлого сезона. До этого последняя победа была 17 января 2020 года в игре с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

«Шальке» благодаря этой победе и поражению «Майнца» от «Айнтрахта» (0:2) ушел с последнего места, поднявшись на семнадцатую строчку.

Осенью прошлого года «Шальке» уволил Дэвида Вагнера с поста главного тренера. Его сменил Мануэль Баум, который был уволен 16 декабря. Затем команду тренировал Хуб Стевенс, а в конце декабря ее возглавил Кристиан Гросс.