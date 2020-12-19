«Спартак» подтвердил договоренность о трансфере Хендрикса. Осталось пройти медосмотр

Директор по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил, что клуб договорился о переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

«Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Заключение сделки зависит от медосмотра», – сказал Фетисов.

Сообщалось, что московский клуб заплатит за 25-летнего игрока около 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Хендрикс провел за клуб из Эйндховена 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Статистику опорного хавбека, который также может сыграть центрального защитника, можно найти здесь.