«Все эти русские чисты?» Швейцарское издание Blick о победах России на «Тур де Ски»

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Швейцарский портал Blick выпустил материал о победах российских лыжников на «Тур де Ски» с заголовком «Все эти русские чисты?».

Материал сопровождает фотография лыжников, среди которых шестеро – представители России.

«Те, кто следит за «Тур де Ски», видят красную стену. Это вызывает сомнения. Само собой, вопросы возникают из-за прошлого русских. После Олимпиады-2014 в Сочи была раскрыта широкомасштабная государственная допинговая система. Репутация российских спортсменов с тех пор запятнана. Даже сейчас Россию не допускают на чемпионаты мира и Олимпиады.

«Они очень сильны. Я никогда не видел такого доминирования. Было бы легко подумать, что они не чисты. Конечно, там происходило много чего нехорошего», – говорит Дарио Колонья», – написано в тексте Blick.

Далее автор Штефан Майер отмечает, что доминирование россиян связано также с отсутствием на «Тур де Ски» сборной Норвегии, с высокой конкуренцией между тремя тренировочными группами, большой популярностью лыжных гонок в России и успешным выступлением на юниорских чемпионатах мира.

«Но достаточно ли этих объяснений, чтобы развеять все сомнения? Едва ли», – делает вывод автор.

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