Васильев о самоподготовке биатлонистов: «В российском спорте не должно быть никакой демократии. Необходима диктатура»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением об индивидуальной подготовке российских биатлонистов.

– Как можно на финишном круге по 40 секунд проигрывать?! Елисеев стандартно на последнем круге 40 секунд проигрывает, а теперь еще и Куклина. Как они так индивидуально тренировались? Я этого не понимаю. Зачем так тренироваться? Какой в этом смысл? Что они так натренировали?

Проблема Елисеева – в подготовке. Надо тренироваться нормально. Совершенно очевидно, что была недоработка летом. Он неправильно тренируется летом. Раньше-то, года два назад, Матвей нормально бегал. У него нормальный финиш был. Если он проигрывал, то совсем немного.

– Что скажете о 19-м результате в спринте ?

– Сложно здесь что-то сказать. Опять же, я не сторонник этих одиночных подготовок. Потому что, когда ты готовишься индивидуально, ты не понимаешь, правильно ты готовишься или нет, хорошая или плохая у тебя скорость. Ты же не видишь себя со стороны. Лучше готовиться с командой.

Мы же не капиталисты – у них ментальность другая, ответственность другая. Мы же, в силу нашего менталитета, позволяем себе расслабон. В российском спорте не должно быть никакой демократии. Здесь необходима диктатура. Нельзя здесь по-другому: у нас люди расхолаживаются, – сказал Васильев.