«Реал» не смог обыграть «Осасуну» (0:0) и отстает от «Атлетико» на 1 очко, проведя на 3 матча больше

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Sports.ru Футбол

В 18-м туре испанской Ла Лиги «Реал Мадрид» на выезде сыграл вничью с «Осасуной» (0:0). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Зинедина Зидана в трех последних играх чемпионата Испании одержала всего одну победу при двух ничьих.

В турнирной таблице «Реал» занимает второе место, набрав 37 очков в 18 матчах. Лидирует «Атлетико», у которого 38 очков после 15 игр.

Осасуна – Реал Мадрид 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
9 января, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча текстовый онлайн статистика
ОсасунаЭррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Хуан Крус, Монкайола, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Иньиго Перес, Рубен Гарсия (Хони Родригес, 77), Кальери (Будимир, 78).
Реал МадридКуртуа, Васкес, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Иско, 75), Каземиро, Кроос, Асенсио (Вальверде, 66), Бензема, Азар (Мариано Диас, 75).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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