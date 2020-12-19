«Реал» не смог обыграть «Осасуну» (0:0) и отстает от «Атлетико» на 1 очко, проведя на 3 матча больше

В 18-м туре испанской Ла Лиги «Реал Мадрид» на выезде сыграл вничью с «Осасуной» (0:0).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Зинедина Зидана в трех последних играх чемпионата Испании одержала всего одну победу при двух ничьих.

В турнирной таблице «Реал» занимает второе место, набрав 37 очков в 18 матчах. Лидирует «Атлетико», у которого 38 очков после 15 игр.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги