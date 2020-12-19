«Спартак» покупает опорника ПСВ Хендрикса. Он подпишет контракт не позднее понедельника (Voetbal International)

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Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс в скором времени станет игроком «Спартака», утверждает Voetbal International.

Не позднее понедельника 25-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с красно-белыми. Хендрикс не включен в заявку ПСВ на завтрашний матч с «Аяксом».

Футболисту из Нидерландов еще предстоит пройти медицинское обследование. Срок контракта Хендрикса истекал этим летом, но «Спартак» решил выкупить игрока сейчас.

Статистику опорного хавбека, который также может сыграть центрального защитника, можно найти здесь.

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